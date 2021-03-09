Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции

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Россия и Китай подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

В рамках данного проекта стороны совместно разработают план создания станции, а также будут тесно взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта, включая его презентацию мировому сообществу.

В сообщении также отмечается, что основной целью проекта стало укрепление научно-исследовательского взаимодействия, а также продвижение исследования и использование космического пространства в мирных целях и интересах всего человечества.

Ранее стало известно, что "Роскосмос" планирует отправлять к Луне экипажи до четырех человек. Первый пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год с космодрома Восточный. Полет продлится не менее 14 суток.