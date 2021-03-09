Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Россия и Китай подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".
В рамках данного проекта стороны совместно разработают план создания станции, а также будут тесно взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта, включая его презентацию мировому сообществу.
В сообщении также отмечается, что основной целью проекта стало укрепление научно-исследовательского взаимодействия, а также продвижение исследования и использование космического пространства в мирных целях и интересах всего человечества.
Ранее стало известно, что "Роскосмос" планирует отправлять к Луне экипажи до четырех человек. Первый пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год с космодрома Восточный. Полет продлится не менее 14 суток.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: