"Роскосмос" планирует отправлять к Луне экипажи до четырех человек

18:17
Фото: "Роскосмос"
Российский лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК) сможет доставлять на Луну экипажи из четырех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы "Роскосмоса" на сайте госзакупок.
В документе отмечается, что на этапе технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком должен быть выпущен НТО (научно-технический отчет) по ЛВПК, рассчитанный на экипаж из четырех человек и длительность полета не менее 14 суток.
Указ о создании сверхтяжелой ракеты Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год с космодрома Восточный.
"Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне – 27 тонн. Вторая – 140 и 33 тонны соответственно.
Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.
На разработку технического проекта ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" планируется потратить 1,5 миллиарда рублей в 2020 – 2021 годах. Цена программы создания ракеты варьируется в диапазоне 1 – 1,7 триллиона рублей.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия сможет организовать пилотируемую миссию на Марс через десять лет при необходимости. Он обратил внимание на дороговизну такого полета.
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