"Роскосмос" отправит людей на Марс через 10 лет при необходимости – Рогозин

12:24
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
"Роскосмос" сможет организовать пилотируемую миссию на Марс через десять лет при необходимости, заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.
Он обратил внимание на дороговизну такого полета.
"Если страна будет готова профинансировать эту программу, если нация скажет, что это нужно, специалисты "Роскосмоса" обеспечат эту программу, я вам гарантирую", – сказал он в программе Юрия Костина "Личные связи" на YouTube-канале.
Рогозин уточнил, что нужные технические средства появятся у России в течение 8–10 лет.
Ранее он сообщал, что "Роскосмос" готовится создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая улучшит показатели Falcon 9 Илона Маска. Глава корпорации объяснял, что новейшая разработка позволит совершать 100 полетов, в то время как Falcon 9 предполагает 10 стартов.
На 2027–2029 годы запланирована миссия на Венеру. Исследованием займется космический аппарат "Венера-Д". Он соберет сведения о поверхности, ее внутреннем строении и окружающей плазме. Проект станет совместным России и США.
Специалисты российской ракетно-космической отрасли представили Рогозину варианты доставки проб грунта с Венеры. Он назвал проект перспективным, добавив, что изучение Венеры более значимо, чем Марса. Результаты помогут в предупреждении развития парникового эффекта на Земле, подчеркнул гендиректор корпорации.
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