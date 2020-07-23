Рогозин рассказал о возможности российско-китайского освоения Луны

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что освоение Луны Россия может начать вместе с Китаем. Об этом он рассказал в эфире Youtube-канала "Соловьев LIVE".

Он отметил, что связался с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь. Он сообщил, что, скорее всего, Россия и Китай будут сотрудничать при освоении Луны и построении лунной научной базы.

Кроме того, Рогозин рассказал, что осенью планируется полет космонавтов на Международную космическую станцию по сверхбыстрой схеме.

"Мы продолжаем готовить с помощью этих Прогрессов полет экипажа. И сегодня я говорил с генеральным конструктором корпорации "Энергия", и мы договорились, что надо уже попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырехвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут примерно", – отметил Рогозин.

Ранее стало известно, что корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к МКС. Он сделал это по сверхбыстрой смене, то есть, менее чем за четыре часа.