Ракету "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс" запустили к МКС

Фото: ТАСС/NASA/Zuma

Корабль "Прогресс МС-15", на борту которого находятся грузы для экипажа Международной космической станции, стартовал с космодрома Байконур. Он отправился на орбиту на ракете "Союз-2.1а", передает ТАСС.

Это вторая в году поставка грузов на МКС российскими кораблями. Так, предыдущий грузовик "Прогресс МС-14" запустили с Земли 25 апреля. Отмечается, что данный запуск стал восьмым, осуществленным с российских космодромов в 2020 году.

С момента старта до стыковки к МКС пройдет 3 часа 21 минута. К отсеку "Пирс" МКС планируется пристыковаться в районе 20:47 по московскому времени.

Согласно информации ЦНИИмаша, головного научного института госкорпорации "Роскосмос", корабль доставит на борт топливо и газы, оборудование для станции. Кроме того, космонавты получат научную аппаратуру для проведения экспериментов, одежду и медикаменты.

Утром 20 июля при подготовке к старту ракеты случились неполадки. "Союз-2.1а" с кораблем вывезли на стартовый стол, но процесс был приостановлен. В частности, в "Роскосмосе" сказали о замечаниях в работе одного из агрегатов стартового комплекса.

Ранее сообщалось, что космический турист впервые выйдет в открытый космос в 2023 году. Контракт на полет подписан между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc.