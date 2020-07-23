Ракету "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс" запустили к МКС

Фото: ТАСС/NASA/Zuma
Корабль "Прогресс МС-15", на борту которого находятся грузы для экипажа Международной космической станции, стартовал с космодрома Байконур. Он отправился на орбиту на ракете "Союз-2.1а", передает ТАСС.
Это вторая в году поставка грузов на МКС российскими кораблями. Так, предыдущий грузовик "Прогресс МС-14" запустили с Земли 25 апреля. Отмечается, что данный запуск стал восьмым, осуществленным с российских космодромов в 2020 году.
С момента старта до стыковки к МКС пройдет 3 часа 21 минута. К отсеку "Пирс" МКС планируется пристыковаться в районе 20:47 по московскому времени.
Согласно информации ЦНИИмаша, головного научного института госкорпорации "Роскосмос", корабль доставит на борт топливо и газы, оборудование для станции. Кроме того, космонавты получат научную аппаратуру для проведения экспериментов, одежду и медикаменты.
Утром 20 июля при подготовке к старту ракеты случились неполадки. "Союз-2.1а" с кораблем вывезли на стартовый стол, но процесс был приостановлен. В частности, в "Роскосмосе" сказали о замечаниях в работе одного из агрегатов стартового комплекса.
Ранее сообщалось, что космический турист впервые выйдет в открытый космос в 2023 году. Контракт на полет подписан между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: