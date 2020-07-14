"Роскосмос" призвал форсировать работы по созданию двигателей на метане

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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал форсировать работы по созданию ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане, сообщает RT.

Цель – разработка не позднее 2025 года ракеты повышенного тяжелого класса "Ангара-А5В". Задача поставлена перед коллективом Конструкторского бюро химавтоматики по итогам совещания в Воронеже.

Одновременно начинаются работы по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем. Она сменит ракеты семейства "Союз-2".

Стоимость "Ангары" составила 7 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем в случае с ракетой "Протон-М". При этом ее планируется снизить.

Представитель пресс-службы "Роскосмоса" связал дороговизну со сборкой в Москве и Омске, а также штучным изготовлением. Он добавил, что ракета-носитель скоро возобновит летно-конструкторские испытания.

По прогнозам специалистов, к 2024 году стоимость проекта уменьшится до 4 миллиардов рублей. Себестоимость "Ангары" будет в полтора раза больше, чем у "Протона".