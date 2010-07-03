"Роскосмос" планирует заменить ракеты "Протон" на "Ангару" в 2024 году

Фото: roscosmos.ru/КЦ "Южный"/ЦЭНКИ

Ракеты тяжелого класса "Ангара" заменят носители "Протон" в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин в ближайшее время планирует посетить космодром Восточный, где в рамках второй очереди строится стартовый комплекс ракет "Ангара". Затем он проверит ход подготовки производства этих ракет во время рабочей поездки в Омск.

В "Роскосмосе" отметили, что серийное производство ракет-носителей "Ангара" начнется в 2023 году. В настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой ракеты.

Ранее технические специалисты "Энергомаша" заявили, что ракету "Ангара" при старте могут разрушить ее же двигатели. Дело в том, что особенностью ракет является пакетное расположение первой и второй ступеней – четыре блока первой ступени окружают блок второй.

В связи с этим появляется необходимость работы при пониженном давлении, а также работы двигателя центрального блока на режиме 30 процентов от номинального значения тяги. Когда тяга ниже 30 процентов в двигателях начинаются низкочастотные колебания, которые могут привезти к разрушению ракеты-носителя.

