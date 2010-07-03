Рогозин ответил Маску в Twitter

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал высокую оценку российской техники от основателя космической компании SpaceX Илона Маска.

"Ну здесь с Илоном не поспоришь", – написал Рогозин в микроблоге в Twitter.

Ранее Маск опубликовал запись, в которой заявил, что у России "отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся сейчас двигателей". Он добавил, что версия ракеты-носителя "Ангара" для многоразового пользования будет великолепной.

До этого изобретатель на русском языке ответил пользователям из РФ, которые поздравили его с успешной стыковкой корабля Crew Dragon к МКС. "Спасибо за добрые слова", – написал он.