Илон Маск по-русски поблагодарил "космических энтузиастов"

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Изобретатель и бизнесмен Илон Маск на русском языке ответил в своем Twitter пользователям из РФ, которые поздравили его с успешной стыковкой корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

"Спасибо за добрые слова", – написал он в ответ девушке, которая решила поздравить главу SpaceX от имени "космических энтузиастов".

Ранее сообщалось, что космический аппарат штатно пристыковался к МКС. В 16:30 по московскому времени на станции планируют открыть люк корабля. Аппарат был запущен 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В составе МКС Crew Dragon пробудет пять дней. А 8 марта спускаемый аппарат сойдет с орбиты и приземлится в Атлантическом океане.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" не исключил, что российские космонавты будут летать на МКС на американских частных кораблях. Окончательное решение будет принято после проверки шаттлов на безопасность. Еще один частный корабль отправится к станции в беспилотном режима в мае 2019 года. Пуск Crew Dragon с космонавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли запланирован на июнь 2019 года.