Маск высоко оценил космическую технику России

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Глава компании SpaceX Илон Маск дал высокую оценку космической технике России.

"У России отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся сейчас двигателей", – написал предприниматель в Twitter.

При этом он добавил, что вариант ракеты-носителя "Ангара", предназначенный для многократного использования, "будет великолепен".

Приложением к записи послужила статья на портале Arstechnica.com, в которой проводится сравнение корабля Crew Dragon и российского "Союза". В ней говорится, что SpaceX "создала корабль будущего".

Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС) 3 марта. Он был запущен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. 8 марта спускаемый аппарат сойдет с орбиты и приземлится в Атлантическом океане.