Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:28

В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили дефект

наука

09:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Ракету "Ангара" РД-191 при старте могут разрушить ее же двигатели. Дело в том, что особенностью ракет является пакетное расположение первой и второй ступеней – четыре блока первой ступени окружают блок второй.

В связи с этим появляется необходимость работы при пониженном давлении, а также работы двигателя центрального блока на режиме 30 процентов от номинального значения тяги, передает РИА Новости со ссылкой на доклад специалистов "Энергомаша".

Когда тяга ниже 30 процентов в двигателях начинаются низкочастотные колебания, которые могут привезти к разрушению ракеты-носителя.

Как уточняется, не всегда удается эту проблему решить. Так, в конструкцию двигателя внедрен специальный клапан, помогающий уменьшить амплитуду колебаний. При этом специалисты отмечают, что на отдельных экземплярах двигателя колебания по-прежнему остаются.

"Ангара-А5" – это трехступенчатая ракета-носитель. Главной стартовой площадкой для ракет этого семейства станет космодром Восточный. Первые два пуска "Ангары" произвели в 2014 году.

Данные ракеты производят в Центре имени Хруничева.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что финансовая "дыра" в Центре имени Хруничева составляет 111 миллиардов рублей. По его словам, сумма складывается из пени и штрафов за просроченные контракты и кредитов, которые необходимо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку. Немалую роль играют и долги центра перед Роскосмосом.

наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика