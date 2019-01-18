В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили дефект

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Ракету "Ангара" РД-191 при старте могут разрушить ее же двигатели. Дело в том, что особенностью ракет является пакетное расположение первой и второй ступеней – четыре блока первой ступени окружают блок второй.

В связи с этим появляется необходимость работы при пониженном давлении, а также работы двигателя центрального блока на режиме 30 процентов от номинального значения тяги, передает РИА Новости со ссылкой на доклад специалистов "Энергомаша".

Когда тяга ниже 30 процентов в двигателях начинаются низкочастотные колебания, которые могут привезти к разрушению ракеты-носителя.

Как уточняется, не всегда удается эту проблему решить. Так, в конструкцию двигателя внедрен специальный клапан, помогающий уменьшить амплитуду колебаний. При этом специалисты отмечают, что на отдельных экземплярах двигателя колебания по-прежнему остаются.

"Ангара-А5" – это трехступенчатая ракета-носитель. Главной стартовой площадкой для ракет этого семейства станет космодром Восточный. Первые два пуска "Ангары" произвели в 2014 году.

Данные ракеты производят в Центре имени Хруничева.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что финансовая "дыра" в Центре имени Хруничева составляет 111 миллиардов рублей. По его словам, сумма складывается из пени и штрафов за просроченные контракты и кредитов, которые необходимо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку. Немалую роль играют и долги центра перед Роскосмосом.