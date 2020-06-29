"Роскосмос" объяснил высокую стоимость ракеты "Ангара"

12:50
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Он отметил, что ракета-носитель скоро возобновит летно-конструкторские испытания.
"Находясь на испытаниях, "Ангара-А5" производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной", – цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что до завершения переноса производства в Омск, Центр имени Хруничева вынужден работать на двух площадках, а это в свою очередь создает дополнительные накладные расходы.
Ранее стала известна стоимость ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". Она составила 7 миллиардов рублей. Данная себестоимость проекта в три раза больше, чем в случае с ракетой "Протон-М".
При этом Центр Хруничева планирует снизить стоимость ракеты "Ангара-А5". Это следует из отчета. По прогнозам специалистов, к 2024 году стоимость проекта будет снижена до 4 миллиардов рублей.
Уточняется, что стоимость изготовления ракеты "Протон-М" в апреле 2020 года составила 2,33 миллиарда рублей.
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