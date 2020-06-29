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Общество

04:38

Ракета-носитель "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"

общество наука

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Стала известна стоимость ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год.

Из документа следует, что стоимость "Ангары" составила 7 миллиардов рублей. Данная себестоимость проекта в три раза больше, чем в случае с ракетой "Протон-М".

При этом Центр Хруничева планирует снизить стоимость ракеты "Ангара-А5". Это следует из отчета.

"Обеспечение реализации комплекса мероприятий по снижению себестоимости ракеты-носителя (РН) "Ангара", – отмечается в документе.

По прогнозам специалистов, к 2024 году стоимость проекта будет снижена до 4 миллиардов рублей.
Так, себестоимость "Ангары" будет в полтора раза больше, чем у "Протона".

Уточняется, что стоимость изготовления ракеты "Протон-М" в апреле 2020 года составила 2,33 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что "Роскосмос" планирует заменить ракеты "Протон" на "Ангару" в 2024 году. При этом серийное производство "Ангары" начнется в 2023 году.

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