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29 октября, 15:28

Политика

В Верховной раде Украины одобрили запрет всего русскоязычного культурного контента

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Комитет Верховной рады по гуманитарной и информационной политике одобрил поправки к закону о культуре, предусматривающие запрет всего русскоязычного культурного продукта и его исполнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской.

По словам Ивановской, на Украине будут запрещены в том числе музыкальные произведения на русском языке, которые слушают и исполняют жители страны, а также публичные выступления с ними.

Она пояснила, что действующая редакция статьи 15 закона о культуре ограничивает исполнение на территории Украины музыкальных произведений граждан России, а новые поправки предполагают более широкий запрет.

Ранее Ивановская вызвала скандал своим заявлением о том, что врачи на Украине могут отказывать в оказании медпомощи русскоязычным пациентам, не владеющим государственным языком. Ряд депутатов Верховной рады осудили ее высказывание.

Так, нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский сравнил слова омбудсмена с расовой теорией нацистов. Лидер депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко заявил, что подобные заявления разжигают вражду в обществе, и призвал Ивановскую уйти в отставку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также выразила возмущение словами языкового омбудсмена. Она призвала российских и зарубежных журналистов рассказать о них западноевропейской аудитории.

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