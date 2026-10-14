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14 октября, 04:16

Политика

В МИД России обвинили ЕС в избирательной защите языковых прав

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Европейские правозащитные организации не реагируют на нарушения прав русскоязычного населения Украины, хотя выступают в защиту языковых прав других национальностей. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По словам дипломата, европейские структуры избирательно подходят к вопросу языковых прав. Он обратил внимание на то, что право венгров получать образование на родном языке вызывает внимание, тогда как положение русскоязычных жителей Украины, по его оценке, остается без должной реакции.

"Права русскоязычного населения, которое в значительной мере пользуется русским языком и должно использовать его, в том числе в сфере образования, полностью игнорируется", – подчеркнул дипломат.

Поводом для комментария стал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон, регулирующий образовательные права коренных народов и национальных меньшинств страны. Документ предусматривает меры по обеспечению их прав в сфере образования, однако закрепленные законом права не распространяются на русский язык.

Ранее во Львове отменили концерт украинского комика Феликса Редьки. Решение последовало после публикации местного активиста, который обвинил артиста в поддержке использования русского языка. В своем посте активист утверждал, что Редька выступал за использование русского языка при воспитании детей.

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