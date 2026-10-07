Во Львове отменили концерт украинского комика из-за высказываний о русском языке

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Концерт украинского комика Феликса Редьки отменили во Львове после публикации местного активиста, который обвинил артиста в высказываниях в поддержку использования русского языка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, с публикацией выступил львовский активист и преподаватель Школы публичного управления Украинского католического университета Тарас Хавунка. В своем посте он утверждал, что Редька выступал за использование русского языка при воспитании детей и называл утверждение о размывании русским языком украинской идентичности "дешевой идеологизированной лапшой".

После появления публикации "Центр Довженко" отменил концерт Редьки. Представители площадки не стали публично комментировать это решение.

Ранее участница украинского дуэта "Потап и Настя" Анастасия Каменских попала в базу данных сайта "Миротворец" после выступления, в котором раскритиковала преследование русского языка на Украине. Авторы ресурса обвинили артистку в участии в "информационно-пропагандистских мероприятиях" и назвали ее "провокатором".

Поводом для внесения в базу стало выступление Каменских в конце августа, где она заявила, что считает дискриминацию по языковому признаку равносильной дискриминации по цвету кожи.