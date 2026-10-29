Около 100 мест для пикника будут работать в парках Москвы всю зиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Забронировать около 100 оборудованных мест для пикника в столичных зеленых зонах москвичи смогут на протяжении всего зимнего сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского проекта "Парки Москвы".

Всего забронировать можно 99 круглогодичных точек. Среди них – Алешкинский лес, Лианозовский парк, зона у прудов "Радуга", лесопарк "Кусково", ландшафтный парк "Митино" и зона отдыха "Покровский берег". В конце октября открылись 16 новых оборудованных точек в заказниках "Лианозовский" и "Алтуфьевский". В Алешкинском лесу ранее появилось пять новых всесезонных мангальных беседок.

В обновленных зонах мангал размещен под навесом, а место для готовки находится отдельно. Можно выбрать беседку как для семейного отдыха, так и для большой компании: треугольная форма со скругленными углами и закрытые стенки из деревянных реек и оргстекла защищают от ветра и непогоды.

Забронировать беседку в столичных парках можно через "Мосбилет". На интерактивной карте сервиса собраны все пикниковые зоны города. Возможность выбрать и зарезервировать место появилась еще в прошлом году и с тех пор действует постоянно. В пресс-службе рекомендуют не откладывать выбор: в хорошую погоду спрос на беседки резко растет.

Площадки работают ежедневно с 10:00 до 21:00. Вместить одна может от 6 до 15 человек, а аренда обойдется минимум в 3 500 рублей за четыре часа. Внутри есть столы, скамейки, мангал, а также ящики для золы и песка. Все остальное – уголь, дрова, средства для розжига, посуду и другой инвентарь – посетители приносят с собой.

Ранее стало известно, что в парке "Сокольники" специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок оставшийся участок тропы здоровья – от 2-го Лучевого просека до Майского просека. Работы входят в третий этап развития парка. После завершения обновления маршрут станет удобнее для любителей неспешных прогулок, тех, кто активно тренируется, и людей с ограниченными возможностями здоровья.

