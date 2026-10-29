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29 октября, 15:36

Общество

Подмосковные врачи начали лечение пациентки с мышиной лихорадкой

Фото: depositphotos/dml5050

Врачи Домодедовской больницы приступили к лечению 42-летней пациентки с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которую также называют "мышиной лихорадкой". Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Женщину доставили в инфекционное отделение бригадой скорой помощи. Она жаловалась на высокую температуру, сильную головную боль, головокружение, "мушки" в глазах, боль в пояснице и задержку мочеиспускания. Диагноз поставили после лабораторной диагностики.

Лечение начали вовремя, в настоящее время у пациентки отмечается положительная динамика. Медики применяют противовирусные препараты и инфузионную терапию: такая схема позволяет уменьшить интоксикацию, восстановить водно-электролитный баланс и купировать почечную недостаточность. После выписки из стационара женщине предстоит диспансерное наблюдение.

"Заболевание встречается нечасто в нашей географической зоне, это первый пациент в отделении в 2026 году с диагнозом "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом", – сказала заведующая инфекционным отделением больницы Ирина Шилкина.

По ее словам, болезнь вызывают хантавирусы. Они передаются человеку от диких грызунов, чаще от мышей, с фекалиями, слюной или мочой. Сами животные при этом не болеют, а заразившийся человек не представляет опасности для окружающих.

Ранее московские хирурги спасли двухлетнего мальчика с редкой патологией пищевода. У ребенка выявили ахализию кардии – мышцы пищевода сокращались неправильно и не могли проталкивать пищу в желудок. Медики успешно провели операцию, после чего ребенка выписали домой в хорошем состоянии.

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