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Общество

11:41

Роскосмос не будет закрывать одну стартовую площадку "Протона" на Байконуре

общество наука

Фото: ТАСС/MAXIM SHIPENKOV/ЕРА

Одну из стартовых площадок космодрома Байконур для пусков ракет "Протон" не будут закрывать в этом году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Одну мы планировали закрыть в этом году, но решение не принято. Обе стартовые позиции будут работать до 2022–2024 годов, до тех пор, пока мы не используем весь арсенал "Протонов", которые у нас есть", – приводит слова Рогозина РИА Новости.

На космодроме есть 24-я пусковая установка на 81-й площадке и 39-я пусковая установка на 200-й площадке. В 2018 году появилась информация, что первую из них закроют из-за сокращения пусков.

Как стало известно ранее, Россия продолжит использовать Байконур для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года. По действующим соглашениям станция будет работать до 2024 года. Возможности продления этого срока обсуждаются.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что госпредприятие планирует заменить носители "Протон" на ракеты тяжелого класса "Ангара" в 2024 году. Стартовый комплекс для таких ракет возводится на космодроме Восточный.

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