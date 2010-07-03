Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

15:39

"Роскосмос" изготовит дополнительные "Союзы"

наука технологии

Фото: roscosmos.ru/Олег Скрипочка

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что госкорпорация изготовит два дополнительных корабля "Союз МС". Руководитель уже дал команду на выделение средств под реализацию проекта, сообщил ТАСС.

"Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств Роскосмосом на создание двух кораблей дополнительно. Помимо наших планов по Федеральной космической программе мы сейчас дозаказываем два новых корабля", – заявил Рогозин.

Руководитель "Роскомоса" пояснил, что завод РКК "Энергия" способен выпускать штатно по четыре корабля в год, но производственные мощности позволяют ускорить процесс. Один из "Союзов" подготовят к 2021 году для полета космических туристов по контракту с компанией Space adventures, а второй будут использовать для полетов международных экипажей на МКС (Международную космическую станцию).

Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что "Роскосмос" поможет американским ученым из NASA доставить астронавтов на МКС. Сообщается, что для этого будет уменьшена численность российских экипажей.

Руководитель "Роскосмоса" также назвал мифом высокую аварийность российских космических кораблей. По словам специалиста, российская ракетно-космическая техника выходит из строя не так часто, как настаивают стереотипы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика