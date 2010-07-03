"Роскосмос" изготовит дополнительные "Союзы"

Фото: roscosmos.ru/Олег Скрипочка

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что госкорпорация изготовит два дополнительных корабля "Союз МС". Руководитель уже дал команду на выделение средств под реализацию проекта, сообщил ТАСС.

"Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств Роскосмосом на создание двух кораблей дополнительно. Помимо наших планов по Федеральной космической программе мы сейчас дозаказываем два новых корабля", – заявил Рогозин.

Руководитель "Роскомоса" пояснил, что завод РКК "Энергия" способен выпускать штатно по четыре корабля в год, но производственные мощности позволяют ускорить процесс. Один из "Союзов" подготовят к 2021 году для полета космических туристов по контракту с компанией Space adventures, а второй будут использовать для полетов международных экипажей на МКС (Международную космическую станцию).

Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что "Роскосмос" поможет американским ученым из NASA доставить астронавтов на МКС. Сообщается, что для этого будет уменьшена численность российских экипажей.

Руководитель "Роскосмоса" также назвал мифом высокую аварийность российских космических кораблей. По словам специалиста, российская ракетно-космическая техника выходит из строя не так часто, как настаивают стереотипы.