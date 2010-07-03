Ученый усомнился в вечной эксплуатации МКС

18:28
18:28
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Фото: depositphotos/vampy1
Эксперт поставил под сомнение высказывание Дмитрия Рогозина о вечном существовании МКС.
"Человечество пока не научилось делать объекты, которые могут бесконечно работать в космосе. Технически МКС не может существовать долго, тем более что требования к безопасности у пилотируемого комплекса очень высокие. Можно менять отдельные части, но я думаю, что при проектировке станции не предполагалось, что какие-то ее ключевые элементы могут заменяться", – цитирует ИА "НСН" кандидата технических наук, члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина.
Ранее глава Роскосмоса выразил мнение, что МКС будет существовать вечно, но с другими участниками и в другой конфигурации. Если сегодня на МКС работают представители РФ, США, Европы, Японии, то в будущем перечень стран будет примерно равен составу ООН, уверен Рогозин.
МКС – преемница советской станции "Мир". Соглашение о ее создании было подписано 29 января 1998 года в Вашингтоне представителями Канады, правительств государств-членов Европейского космического агентства (ЕКА), Японии, России и США. В ноябре 2000 года на МКС прибыл экипаж первой длительной экспедиции: Уильям Шеперд (командир), Юрий Гидзенко (пилот) и Сергей Крикалев (бортинженер). С тех пор станция является постоянно обитаемой.
Создание МКС является на сегодняшний день крупнейшим проектом, реализуемым совместно с Роскосмосом, NASA, ЕКА, Канадским космическим агентством и Агентством по аэрокосмическим исследованиям Японии (JAXA). В настоящее время эксплуатация МКС ограничена 2024 годом.
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