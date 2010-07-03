Москвичи смогут наблюдать МКС в вечернем небе

15:34
15:34
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жители столицы и Московской области с 25 сентября по 4 октября смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) по вечерам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Музея космонавтики.
"С 25 сентября жители Москвы и области смогут увидеть МКС невооруженным глазом и посмотреть прямую трансляцию старта космического корабля "Союз МС-15" с комментариями экспертов Музея космонавтики", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент на борту МКС находятся шестеро космонавтов 60 международного экипажа. В среду, 25 сентября, к ним должен присоединиться экипаж МКС-61/62/ЭП-19, в составе которого три человека.
"Таким образом, в течение восьми дней на борту МКС будут находиться девять человек", – сообщили в пресс-службе.
Как уточняется, МКС в разные дни можно будет увидеть в небе с 19:00 до 20:00.
Кроме того, 25 и 27 сентября в столичном парке "Зарядье" пройдут астрономические наблюдения. Акцию приурочат к 90-летию Московского планетария, который будет отмечать день рождения 5 ноября. Сентябрь считается наиболее благоприятным месяцем для практических занятий астрономией. В этом месяце небо часто бывает безоблачным, поэтому можно рассмотреть поверхности Солнца, Луны, увидеть Юпитер и Сатурн.
Наблюдения в парке станут частью ежегодной международной акции "100 часов астрономии". Вход на мероприятия бесплатный.
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