Москвичи смогут наблюдать МКС в вечернем небе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы и Московской области с 25 сентября по 4 октября смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) по вечерам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Музея космонавтики.

"С 25 сентября жители Москвы и области смогут увидеть МКС невооруженным глазом и посмотреть прямую трансляцию старта космического корабля "Союз МС-15" с комментариями экспертов Музея космонавтики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент на борту МКС находятся шестеро космонавтов 60 международного экипажа. В среду, 25 сентября, к ним должен присоединиться экипаж МКС-61/62/ЭП-19, в составе которого три человека.



"Таким образом, в течение восьми дней на борту МКС будут находиться девять человек", – сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, МКС в разные дни можно будет увидеть в небе с 19:00 до 20:00.

Кроме того, 25 и 27 сентября в столичном парке "Зарядье" пройдут астрономические наблюдения. Акцию приурочат к 90-летию Московского планетария, который будет отмечать день рождения 5 ноября. Сентябрь считается наиболее благоприятным месяцем для практических занятий астрономией. В этом месяце небо часто бывает безоблачным, поэтому можно рассмотреть поверхности Солнца, Луны, увидеть Юпитер и Сатурн.

Наблюдения в парке станут частью ежегодной международной акции "100 часов астрономии". Вход на мероприятия бесплатный.

