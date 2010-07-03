Космонавтов могут вооружить к 2021 году

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Огнестрельное оружие может вернуться в аварийный запас российских космонавтов к 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

По его словам, оружие должно присутствовать в арсенале космонавта на случай встречи с опасными дикими животными, которые могут быть в районах посадки. Он добавил, что в Балтийском государственном техническом университете ему представили многоствольный пистолет, который выполняет функции отпугивания таких животных.

"Космонавты высказываются за то, чтобы в комплекте было что-то подобное современного образца для поддержки экипажа с точки зрения сигнальных огней и с точки зрения оружия, которое может понадобиться в лесу", – добавил Рогозин.

В настоящий момент в аварийный запас космонавтов входят радиостанция, аптечка, непромокаемые спички, швейные принадлежности, надувной плот, набор рыболовных снастей, свистки, фонарик, шесть литров воды, теплозащитный костюм и так далее.

Ранее сообщалось, что российские космонавты будут летать на американских коммерческих космических кораблях после их ввода в эксплуатацию. В Роскосмосе подчеркнул, что полеты начнутся только после того, когда корпорация будет уверена в безопасности кораблей.

