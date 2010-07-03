Космонавтов могут вооружить к 2021 году

Огнестрельное оружие может вернуться в аварийный запас российских космонавтов к 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
По его словам, оружие должно присутствовать в арсенале космонавта на случай встречи с опасными дикими животными, которые могут быть в районах посадки. Он добавил, что в Балтийском государственном техническом университете ему представили многоствольный пистолет, который выполняет функции отпугивания таких животных.
"Космонавты высказываются за то, чтобы в комплекте было что-то подобное современного образца для поддержки экипажа с точки зрения сигнальных огней и с точки зрения оружия, которое может понадобиться в лесу", – добавил Рогозин.
В настоящий момент в аварийный запас космонавтов входят радиостанция, аптечка, непромокаемые спички, швейные принадлежности, надувной плот, набор рыболовных снастей, свистки, фонарик, шесть литров воды, теплозащитный костюм и так далее.
Ранее сообщалось, что российские космонавты будут летать на американских коммерческих космических кораблях после их ввода в эксплуатацию. В Роскосмосе подчеркнул, что полеты начнутся только после того, когда корпорация будет уверена в безопасности кораблей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.