Российские космонавты будут летать на аппаратах из США

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Российские космонавты будут летать на американских коммерческих космических кораблях после их ввода в эксплуатацию. Об этом рассказал первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

"Вопрос в принципе решен о взаимном обмене в составах экипажей. Когда американская сторона свой космический корабль в эксплуатацию введет, то одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот", – объявил Харламов во время авиакосмического салона МАКС-2019, передает РИА Новости.

В США занимаются разработками кораблей Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX.

Роскосмос подчеркнул, что полеты начнутся только после того, когда корпорация будет уверена в безопасности кораблей.

МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября. В нем участвуют 827 компаний из 33 стран. Гостям представят 250 образцов авиационной техники, бортовой электроники, двигателей и аэродромного оборудования. Более 40 разработок продемонстрируют впервые. Также для посетителей подготовили показательные выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп.

