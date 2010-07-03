Вертолет "Ансат" впервые представили на МАКС

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда Aurus впервые показали на МАКС-2019, сообщает Агентство "Москва".

Дизайн-проект салона создали специалисты холдинга "Вертолеты России" и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. При разработке, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами.

У вертолета самая большая кабина в своем классе – пространство для пассажиров увеличено. Установлена светозащитная система с сенсорным управлением – эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Для дополнительного комфорта появились индивидуальное освещение и воздухораздатчики, есть также разъемы для зарядки гаджетов.

Легкий многоцелевой вертолет спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта.

Высокогорные испытания "Ансата" показали, что он может работать в горной местности на высотах до 3,5 тысячи метров. Его могут применять при температуре от -45 до +50 градусов.

XIV Международный авиационно-космический салон будет проходить в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Свое участие подтвердили 827 компаний из 33 государств.

На мероприятии представят 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования. Более 40 изделий публика увидит впервые. Гостей также ждут показательные выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп.