Экипаж МКС пожаловался на нехватку мест для грузов

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Российский космонавт Александр Скворцов пожаловался подмосковному Центру управления полетами (ЦУП), что при размещении доставленных грузов на борту Международной космической станции (МКС) не учитывается объем мест для их хранения. NASA ведет трансляцию переговоров космонавтов с ЦУП, передает РИА Новости.

Скворцов отметил, что специалисты предложили разместить грузы за панелью в одном из модулей, но там нет для этого места.

"Сейчас вот по газоанализаторам, по всему (перечню грузов) там идет – все (размещение) за 449-ю панель. Все привыкли, но, на самом деле, она не резиновая. И блоки, которые присылаются, туда уже не просто не влезают, приходится для них искать другое место", – сказал он.

Он заявил, что не стоит удивляться тому, если эти блоки начнут оказываться в других местах.

На борту МКС совершает полет международный экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.

Ранее на борту МКС провели эксперимент с роботом Федором. Видео от первого лица опубликовано в его Twitter. "Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина", – написал Федор. На запси видно, как робот включает электродрель, а затем пытается вытереть руки полотенцем.

