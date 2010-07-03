Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС

03 сентября, 19:50
03 сентября, 19:50
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Фото: соцсети
На борту Международной космической станции (МКС) провели эксперимент с роботом Федором (Skybot F-850). Видео от первого лица опубликовано в Twitter робота.
"Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина", – написал робот на своей социальной странице.
Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA— FEDOR (@FEDOR37516789) 3 сентября 2019 г.
На видео, которое снято роботом, видно, как он включает электродрель, а затем пытается вытереть руки полотенцем.
27 августа в 06:08 по московскому времени пилотируемый корабль "Союз МС-14" с "Федором" на борту пристыковался к МКС. Стыковка произошла на четыре минуты раньше запланированного.
До этого, 24 августа, система не стабилизировала корабль и не начала сближение с МКС, так что процедуру решили повторить через несколько дней. После прибытия "Федор" извинился за "опоздание" у себя в Twitter. Эксперимент с роботом космонавты проводили 30 и 31 августа, а также 1 сентября.
По изначальной задумке, на орбите "Федор", разработанный Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС, проведет 17 суток и выполнит шесть секретных задач, копируя действия людей. В перспективе он должен избавить людей от рисков работы в открытом космосе.
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