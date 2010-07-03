Робот "Федор" извинился за задержку на пути к МКС

Фото: twitter.com/fedor37516789

В Twitter-аккаунте робота "Федора" (Skybot F-85) появилось сообщение с извинениями за "опоздание" на Международную космическую станцию.

"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", – написал "Федор".

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) 27 августа 2019 г.



27 августа в 06:08 по московскому времени пилотируемый корабль "Союз МС-14" с "Федором" на борту пристыковался к МКС. Стыковка произошла на четыре минуты раньше запланированного. Изначально "Союз МС-14" должен был пристыковаться к станции утром 24 августа, однако система не стабилизировала корабль и не начала сближение с МКС.

На орбите "Федор", разработанный Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС, проведет 17 суток. Он выполнит шесть секретных задач. Андроид будет копировать действия космонавтов. В перспективе он должен избавить людей от рисков работы в открытом космосе.