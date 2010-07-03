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09:06

Робот "Федор" извинился за задержку на пути к МКС

наука технологии

09:06

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Фото: twitter.com/fedor37516789

В Twitter-аккаунте робота "Федора" (Skybot F-85) появилось сообщение с извинениями за "опоздание" на Международную космическую станцию.

"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", – написал "Федор".


27 августа в 06:08 по московскому времени пилотируемый корабль "Союз МС-14" с "Федором" на борту пристыковался к МКС. Стыковка произошла на четыре минуты раньше запланированного. Изначально "Союз МС-14" должен был пристыковаться к станции утром 24 августа, однако система не стабилизировала корабль и не начала сближение с МКС.

На орбите "Федор", разработанный Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС, проведет 17 суток. Он выполнит шесть секретных задач. Андроид будет копировать действия космонавтов. В перспективе он должен избавить людей от рисков работы в открытом космосе.

Корабль "Союз" с роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС

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наука технологии

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