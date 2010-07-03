"Союз" с роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" (Skybot F-850) на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Стыковка состоялась во вторник, 27 августа в 06:08 по московскому времени – на четыре минуты раньше запланированного.

Корабль пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда", говорится на сайте "Роскосмоса".

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что аппаратура системы сближения "Курс", которая отказала при первой попытке стыковки, сделана не в России.

При этом оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск") эксплуатировалось 10 лет. Рогозин добавил, что поручил создать специальную комиссию для оценки состояния МКС.

"Союз МС-14" должен был пристыковаться к МКС утром 24 августа, однако система автоматической стыковки не стабилизировала корабль и не начала сближение со станцией.