В NASA назвали причину ситуации со стыковкой "Союза"

09:34
09:34
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Фото: NASA/Роскосмос
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не пристыковался к Международной космической станции из-за проблем с работой системы сближения и стыковки "Курс", передает РИА Новости со ссылкой на NASA TV.
Комментатор во время трансляции объяснил, что оба комплекта системы не смогли правильно идентифицировать мишени на поверхности станции.
США предупреждали о возможных ЧП при стыковке. Как ранее уточнили в NASA, на корабле нет системы дистанционного режима управления.
Это значит, что если бы автоматика не сработала и корабль не смог сам причалить к станции, то космонавты с МКС не смогли бы пристыковать "Союз" вручную. Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" тоже не смог бы взять управление на себя.
Специалисты Центра управления полетами решили не проводить повторную попытку стыковки 24 августа. Она состоится в ночь с воскресенья на понедельник.
Стыковка должна была пройти в 8:30 мск. "Союз МС-14" приблизился к МКС, облетел станцию и встал напротив причального модуля. Но система автоматической стыковки не стабилизировала корабль и не начала сближение со станцией. Отмечается, что безопасности экипажа МКС ничего не угрожает.
Космический корабль "Союз" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС
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