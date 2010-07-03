В NASA назвали причину ситуации со стыковкой "Союза"

Фото: NASA/Роскосмос

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не пристыковался к Международной космической станции из-за проблем с работой системы сближения и стыковки "Курс", передает РИА Новости со ссылкой на NASA TV.

Комментатор во время трансляции объяснил, что оба комплекта системы не смогли правильно идентифицировать мишени на поверхности станции.

США предупреждали о возможных ЧП при стыковке. Как ранее уточнили в NASA, на корабле нет системы дистанционного режима управления.

Это значит, что если бы автоматика не сработала и корабль не смог сам причалить к станции, то космонавты с МКС не смогли бы пристыковать "Союз" вручную. Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" тоже не смог бы взять управление на себя.

Специалисты Центра управления полетами решили не проводить повторную попытку стыковки 24 августа. Она состоится в ночь с воскресенья на понедельник.

Стыковка должна была пройти в 8:30 мск. "Союз МС-14" приблизился к МКС, облетел станцию и встал напротив причального модуля. Но система автоматической стыковки не стабилизировала корабль и не начала сближение со станцией. Отмечается, что безопасности экипажа МКС ничего не угрожает.