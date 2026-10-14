14 октября, 09:41Политика
Румыния подняла истребители F-16 и вертолет из-за воздушных целей у границы
Фото: ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT
Два истребителя F-16 и вертолет IAR-330 Socat Военно-воздушных сил (ВВС) Румынии подняли в воздух из-за группы целей, зафиксированных рядом с румыно-украинской границей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
По данным военного ведомства, радиолокационная система засекла движущиеся воздушные цели утром 14 октября вблизи села Вилково на территории Украины в непосредственной близости от румынской границы. В национальное воздушное пространство Румынии объекты не входили.
Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по предупреждению жителей уезда Тулча.
Ранее авиацию в воздух вновь подняли польские военные. Причиной была названа якобы активность России. Всем жителям Люблинского воеводства было направлено предупреждение.