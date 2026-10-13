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13 октября, 11:30

Политика

Польские военные подняли авиацию из-за якобы действий России

Фото: AP/Petros Karadjias

Польские военные вновь подняли в воздух авиацию. Причиной названа якобы активность России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Правительственный центр безопасности страны.

Уточняется, что предупреждение было направлено всем жителям Люблинского воеводства.

По данным портала NaTemat, регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны, летный час польского истребителя F-16 стоит 76–77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава готовится к вооруженному противостоянию с Москвой. Политик обвинил Россию в якобы агрессии против Польши. Затем он сообщил, что Варшава готовится "сдерживать" Москву.

В свою очередь, помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что в случае вступления Польши в вооруженное противостояние с Россией польская государственность прекратит свое существование не более чем за 2–3 дня.

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