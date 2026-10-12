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12 октября, 12:45

Политика

Глава МИД Польши призвал европейских союзников закрывать российские консульства

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sebastian Christoph Gollnow

Глава МИД Польши Радислав Сикорский призвал европейских союзников закрывать российские консульства под предлогом якобы "гибридных атак" РФ. Об этом он заявил в интервью Financial Times (FT).

Сикорский предложил ответить на якобы атаки России закрытием ее консульств, запретом на свободное передвижение дипломатов Москвы по странам, куда их направили, и сокращением числа российских дипломатов в целом, как это ранее сделала Польша.

Кроме того, глава внешнедипломатического ведомства заявил, что всех россиян, въезжающих в Евросоюз (ЕС), необходимо обязать иметь при себе биометрический паспорт. Он также поддержал предложения о сокращении количества туристических виз ЕС, выдаваемых гражданам РФ.

Ранее Сикорский заявил, что Варшава готовится к вооруженному противостоянию с Москвой. Политик сделал враждебные заявления в адрес РФ, обвинив ее в якобы агрессии против Польши. Затем он сообщил, что Варшава готовится "сдерживать" Москву.

Также помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что в случае вступления Польши в вооруженное противостояние с Россией польская государственность прекратит свое существование не более чем за 2–3 дня. Так он ответил на слова Сикорского о том, что Варшава обладает военным превосходством над Москвой и разгромила бы ее.

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