"Циан" предупредил о временном ограничении доступа к части сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пользователи "Циана" могут столкнуться с ограничениями в работе отдельных функций сервиса. Об этом говорится в сообщении в приложении компании.

Поясняется, что сайт и приложение ранее перестали работать из-за аварий на объектах инфраструктурного партнера. Последние несколько дней специалисты занимаются восстановлением доступа, однако для полного устранения последствий сбоя требуется дополнительное время.

Ранее с похожими сбоями столкнулись и другие сервисы "Яндекса". 8 октября атака беспилотников вызвала пожар в дата-центре в Сасове Рязанской области, из-за чего работа объекта полностью остановилась. На следующий день удар пришелся на крупнейший дата-центр в Калуге, где вышли из строя несколько модулей.

11 октября повреждения получила инфраструктура во Владимире. Это обернулось массовым сбоем, и пользователи по всей стране не могли открыть "Яндекс Go", "Яндекс Пэй", "Музыку", "Алису" и другие приложения.