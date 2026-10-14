Москвичи с начала 2026 года зарегистрировали более 183 тыс транспортных средств в МФЦ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2026 года жители столицы поставили на учет в центрах госуслуг "Мои документы" свыше 183 тысяч транспортных средств, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

С 2020 года там зарегистрировали более 1 миллиона 695 тысяч машин. Оформить регистрацию можно в девяти офисах "Мои документы", но сначала потребуется записаться на mos.ru или на портале госуслуг. Саму процедуру проводят сотрудники Госавтоинспекции, прием ведется по адресам:

флагманский офис госуслуг ЮЗАО – Новоясеневский проспект, дом 1 (торгово-развлекательный центр "Спектр");

флагманский офис госуслуг ВАО – Щелковское шоссе, дом 75 (ТРЦ "Щелковский");

флагманский офис госуслуг ЮВАО – Рязанский проспект, дом 2, корпус 3 (ТРЦ "Город");

флагманский офис госуслуг ЮАО – Кировоградская улица, дом 13а (ТРЦ Columbus);

флагманский офис госуслуг САО – Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8 (ТРЦ "Метрополис");

флагманский офис госуслуг СЗАО – Сходненская улица, дом 56 (ТРЦ "Калейдоскоп");

флагманский офис госуслуг ЗАО – Ярцевская улица, дом 19 (ТРЦ "Кунцево Плаза");

центр госуслуг района Даниловский – Автозаводская улица, дом 18 (третий этаж, ТРЦ "Ривьера");

центр госуслуг района Красносельский – Верхняя Красносельская улица, дом 3, строение 2.

Рядом с офисами функционируют площадки для осмотра машин. Площадка возле флагманского центра ЮЗАО не ограничена по высоте: владельцы крупногабаритного транспорта также могут пройти осмотр и зарегистрировать автомобиль – при условии соблюдения грузовой логистики при передвижении по городу.

Чтобы записаться на услугу, на mos.ru необходимо открыть каталог услуг, выбрать раздел "Транспорт" и подраздел "Покупка, продажа, учет авто и мото", нажать на кнопку "Записаться на регистрационные действия ГИБДД в центры госуслуг" и указать удобные время и офис.

В назначенное время автомобиль оставляют на специализированной парковке у выбранного центра. Талон электронной очереди выдается администратором на ресепшене, госпошлину принимают в банковских терминалах, расположенных в офисе. Оформление документов в окне приема выполняет сотрудник Госавтоинспекции, после этого машину осматривают на оборудованной площадке.

При записи через портал госуслуг заявление нужно оформить онлайн, госпошлина вносится там же. В офисе останется получить талон на прием: сотрудники Госавтоинспекции сделают все необходимые административные процедуры.

Ранее в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" каталог городских сервисов расширили – теперь горожанам доступна 21 дополнительная услуга. К примеру, пользователи могут подать заявку на вывоз старых вещей, получить единый читательский билет или записаться в проект "Московское долголетие". Помимо этого, доступны перевод ребенка в другую школу, запись в группу продленного дня, оплата штрафов и прикрепление к детской или взрослой стоматологии.

