Ученый Литвинов: рак груди может встречаться у мужчин

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Рак груди встречается и у мужчин, поскольку у них тоже есть ткань молочной железы. Об этом сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

"Онкология груди бывает и у мужчин, хотя встречается крайне редко, менее 1% всех случаев", – рассказал ученый.

По его словам, это связано с тем, что у мужчин с рождения тоже есть ткань молочной железы: в основном это протоки за соском, где и может начаться опухоль. Диагностируют такое заболевание обычно в более позднем возрасте, в среднем в 60–68 лет. Нередко болезнь находят уже на запущенной стадии: многие мужчины не подозревают, что подобное вообще возможно, и поздно обращаются к врачу.

Чаще всего у мужчин развивается протоковый рак из клеток, которые выстилают протоки. На него приходится около 80% случаев. Как правило, образуется уплотнение, которое можно нащупать, пояснил Литвинов. Снизить риск заболевания, как указал специалист, помогает регулярная физическая активность и рацион без алкоголя и курения.

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