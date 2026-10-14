Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 10:38

Общество
Главная / Новости /

Ученый Литвинов: рак груди может встречаться у мужчин

Ученый рассказал, почему у мужчин тоже встречается рак груди

Фото: 123RF.com/dragoscondrea

Рак груди встречается и у мужчин, поскольку у них тоже есть ткань молочной железы. Об этом сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

"Онкология груди бывает и у мужчин, хотя встречается крайне редко, менее 1% всех случаев", – рассказал ученый.

По его словам, это связано с тем, что у мужчин с рождения тоже есть ткань молочной железы: в основном это протоки за соском, где и может начаться опухоль. Диагностируют такое заболевание обычно в более позднем возрасте, в среднем в 60–68 лет. Нередко болезнь находят уже на запущенной стадии: многие мужчины не подозревают, что подобное вообще возможно, и поздно обращаются к врачу.

Чаще всего у мужчин развивается протоковый рак из клеток, которые выстилают протоки. На него приходится около 80% случаев. Как правило, образуется уплотнение, которое можно нащупать, пояснил Литвинов. Снизить риск заболевания, как указал специалист, помогает регулярная физическая активность и рацион без алкоголя и курения.

Ранее сообщалось, что избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития как минимум 13 видов рака. По словам академика РАН Натальи Мокрышевой, проблема ожирения вышла за пределы медицинского сообщества и не является косметической.

Читайте также


общество

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика