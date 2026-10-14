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14 октября, 10:17

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SHOT: спрос на красную икру перед Новым годом может упасть на 75%

Спрос на красную икру перед Новым годом может упасть на 75%

Фото: depositphotos/daffodil

Спрос на красную икру в преддверии Нового года может сократиться на 75% на фоне резкого роста цен, сообщает SHOT.

К праздникам стоимость продукта может достичь 30 тысяч рублей за килограмм. Одной из причин подорожания стало сокращение вылова лосося, который дает икру. На объемы добычи повлияли повышение температуры воды и браконьерство. Рыбу продолжают ловить во время нереста, из-за чего сокращается количество будущего потомства.

Нехватка рыбы уже отразилась на оптовых ценах. Если в 2025 году килограмм красной икры стоил от 5 до 8 тысяч рублей, то сейчас его цена составляет от 16 до 19 тысяч рублей и продолжает расти.

Основатель сети магазинов "Красная икра" Александр Борисик отметил, что на фоне подорожания ассортимент может измениться – вместо привычных крупных банок покупатели будут чаще выбирать меньшую фасовку. По оценкам аналитиков, часть россиян может вовсе отказаться от покупки красной икры к празднику.

Ранее в Руспродсоюзе заявили, что из-за сокращения вылова лосося в 2026 году красная икра может подорожать, но ее дефицита в магазинах не ожидается. Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков пояснил, что рост цен способен подтолкнуть покупателей к более доступным альтернативам. В частности, россияне могут переключиться на икру других видов рыб и белую рыбу. При этом запасы замороженного лосося после успешной путины 2025 года сохранились, хотя в основном их используют перерабатывающие предприятия.

Красная икра к Новому году может подорожать в пять раз

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