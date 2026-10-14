14 октября, 10:24Транспорт
Рейд "Пешеходный переход" пройдет в Москве 15 октября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Госавтоинспекция Москвы проведет общегородское профилактическое мероприятие "Пешеходный переход" 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение ПДД пешеходами и водителями. В рамках рейда они также проведут информационно-разъяснительную работу с горожанами. Им расскажут о правилах дорожной безопасности при переходе дороги, а также о нормах поведения в жилой зоне и во дворах.
Ранее сообщалось, что в столице могут запустить пилотный проект по установке комплексов с искусственным интеллектом, которые будут фиксировать нарушения ПДД со стороны пользователей кикшеринговых самокатов и велокурьеров. Исполнительный директор компании "Фрактал" Иван Пургин уточнил, что места установки комплексов пока не определили.
Ожидается, что система будет выявлять неспешивание на пешеходном переходе, поездки двух и более пассажиров на одном электросамокате, а также движение в запрещенных зонах. Кроме того, она сможет определять оператора кикшеринга.
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