Рейд "Пешеходный переход" пройдет в Москве 15 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госавтоинспекция Москвы проведет общегородское профилактическое мероприятие "Пешеходный переход" 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение ПДД пешеходами и водителями. В рамках рейда они также проведут информационно-разъяснительную работу с горожанами. Им расскажут о правилах дорожной безопасности при переходе дороги, а также о нормах поведения в жилой зоне и во дворах.

Ранее сообщалось, что в столице могут запустить пилотный проект по установке комплексов с искусственным интеллектом, которые будут фиксировать нарушения ПДД со стороны пользователей кикшеринговых самокатов и велокурьеров. Исполнительный директор компании "Фрактал" Иван Пургин уточнил, что места установки комплексов пока не определили.

Ожидается, что система будет выявлять неспешивание на пешеходном переходе, поездки двух и более пассажиров на одном электросамокате, а также движение в запрещенных зонах. Кроме того, она сможет определять оператора кикшеринга.