Обязательный тест на знание ПДД введут для курьеров в Москве с 15 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 15 октября московские курьеры, не сдавшие тест на знание правил дорожного движения в системе КИС "АРТ", не смогут работать в доставке. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Тестирование запустили 30 сентября. До 14 октября его можно пройти добровольно, а с 15 октября оно станет обязательным. Чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и действует в течение года.

Отмечается, что курьер должен знать правила безопасного вождения: скоростной режим, передвижение на велосипеде и других средствах индивидуальной мобильности, необходимость спешиваться на пешеходных переходах. Также он обязан быть знаком с требованиями к открытию смены, внешнему виду, сумке и транспорту, правилами доставки и сервисной этики.

По данным департамента, в столице работают более 135 тысяч курьеров. Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что тестирование позволит подтвердить знание ПДД и ответственность перед пешеходами.

Ранее стало известно, что курьеры в Москве совершают более 750 тысяч поездок в сутки. При этом 36 тысяч из 135 тысяч курьеров наблюдаются на столичных дорогах ежедневно. В целом сервисами доставки пользуются 80% москвичей, а каждый пятый житель совершает покупки онлайн.

