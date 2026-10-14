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14 октября, 10:16

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Роскачество: Wi-Fi-роутеры не стоит прятать в шкафу, так как это ухудшает качество сигнала

В Роскачестве объяснили, почему не стоит прятать роутеры в шкафу

Фото: depositphotos/Wirestock

Wi-Fi-роутеры не рекомендуется размещать в шкафу или за телевизором, поскольку это ухудшает качество сигнала. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Роскачество.

По словам представителей ведомства, устройство должно стоять в центре квартиры или дома. Сигнал распространяется во все стороны примерно одинаково, поэтому в углу роутер создает "мертвые зоны" в противоположной части жилья.

Если поставить его у входной двери, в дальней комнате не будет стабильного интернета.

"Также важно учитывать препятствия. Металлические конструкции, зеркала и толстые несущие стены ослабляют сигнал", – дополнили в Роскачестве.

Современные роутеры работают на двух частотах – 2,4 гигагерца и 5 гигагерцов. Первый диапазон стабильнее проходит через стены, но часто перегружен в многоквартирных домах.

Второй дает высокую скорость передачи данных, однако зона покрытия у него ограничена. Оптимальным вариантом остается двухдиапазонный роутер.

"На 5 гигагерцов подключайте телевизор, компьютер и игровые приставки, которым нужна скорость. На 2,4 гигагерца – умные лампы, датчики и устройства, расположенные далеко от маршрутизатора. Кстати, некоторые модели умеют автоматически распределять устройства между диапазонами, что упрощает настройку", – отметили представители.

При этом частота 6 гигагерцов пока необязательна: в России есть законодательные ограничения на ее использование, заключили в Роскачестве.

Ранее две трети Wi-Fi-роутеров в домах россиян являются устаревшим и влияющим на качество интернета оборудованием – 68,2% работают в диапазоне 2,4 гигагерца. Наиболее высока эта доля в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане – более 80%.

Меньше всего (от 54 до 55%) – в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и в Москве. В целом с конца 2025 года доля Wi-Fi в общем объеме пользовательского интернет-трафика увеличилась на 6 процентных пунктов и достигла 65%.

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