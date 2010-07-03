"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС

08:43
08:43
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Космический корабль "Союз" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС
Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту пока не смог пристыковаться к Международной космической станции.
Как передает "Интерфакс", это должно было произойти в автоматическом режиме в 8:30 мск. Однако корабль к этому времени находился в 100 метрах от станции.
"Союз МС-14" приблизился к МКС, облетел станцию и встал напротив причального модуля. Но система автоматической стыковки "Курс" не стабилизировала корабль и не начала сближение со станцией. После этого корабль с дистанции 96 метров начал отходить от станции. Затем трансляция прекратилась.
Сейчас корабль отвели на безопасное расстояние. Специалисты Центра управления полетами пытаются устранить проблему, чтобы начать новую попытку стыковки. В центре организовали заседание государственной комиссии по ЧП с "Союзом МС-14".
Ракета взлетела с площадки "Гагаринский старт" 22 августа. Экипаж станции должен будет открыть люк в корабль "Союз" и перенести робота внутрь станции.
На орбите "Федор" пробудет 17 суток. Он выполнит шесть секретных задач. Робот будет копировать действия космонавтов, в перспективе он должен избавить людей от рисков работы в открытом космосе. Эксперименты по управлению роботом на борту МКС включают работу с отверткой и огнетушителем.
Впервые "Федора" продемонстрировали осенью 2016 года. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Имя – аббревиатура от FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research.
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