Робота-андроида FEDOR отправят к МКС

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В августе андроидный робот "Федор" (FEDOR) отправится к Международной космической станции на пилотируемом корабле "Союз". Об этом рассказал исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Он будет лететь, как вы знаете, на корабле", – цитирует Крикалева "Интерфакс". По словам представителя "Роскосмоса", планируется, что уже вскоре андроидного робота запустят в космос в качестве эксперимента.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он был разработан по заказу МЧС как робот-спасатель. При этом "Федор" обладает способностью выполнять и многие другие задачи. В частности, он умеет садиться на шпагат и стрелять из пистолета с двух рук. Кроме того, робот освоил профессию автомеханика, научившись собирать автомобильную коробку передач.

В конце февраля исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщил, что зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для "Федора", узнав, что он научился стрелять из пистолетов. В связи с этим "Андроидная техника" приступила к разработке собственных двигателей для робота, отметил он.