В Роскосмосе отреагировали на решение Пентагона не сотрудничать при запусках

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В Роскосмосе раскритиковали решение Пентагона отказаться от сотрудничества с РФ при космических пусках. Это отрицательно скажется на организации регулярных запусков на коммерческой основе, сказано в заявлении, опубликованном на сайте госкорпорации.

В пресс-службе Роскосмоса позицию Минобороны США назвали попыткой искусственно ограничить использование на международном рынке российских средств выведения на орбиту. "Фактически это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью", − говорится в сообщении.

Представители Роскосмоса выразили сожаление, что "Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса". Действия американской стороны в Роскосмосе объявили очередным свидетельством недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг.

Ранее Пентагон внес Россию в перечень стран, с которыми американцам запрещено сотрудничать при космических пусках. В этот же список входят Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. Решение вступает в силу 31 декабря 2022 года.