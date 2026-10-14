Россиянин пытался вывезти в Грузию 425 тыс долларов в тайнике машины

Фото: MAX/"ФТС России"

Мужчина попытался вывезти через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии 425 тысяч долларов в Грузию. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Деньги были спрятаны в оборудованном тайнике машины, следовавшей через границу. Транспорт досмотрели таможенники. Выяснилось, что валюту не задекларировали, в связи с чем ее направили на экспертизу.

В ведомстве напомнили, что вывоз из России наличной иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов, запрещен. Если сумма незаконно вывозимых средств превышает 200 тысяч долларов, может быть возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наличных денежных знаков".

Ранее мужчина пытался вывезти из Узбекистана в Киргизию 64 тысячи долларов. Деньги он спрятал в носках под брюками, однако таможенники его досмотрели. В результате наличные были изъяты и помещены на временное хранение. По факту случившегося проводится проверка.