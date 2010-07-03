Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках

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Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничать при космических пусках, сообщает РИА Новости. Решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

Помимо России, в этот перечень входят Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия.

Согласно документу, новые ограничения введут в отношении спутников и пусковых установок. Правда, эти ограничения не будут применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года.