Суд приговорил жителя Дагестана к 9 годам колонии за убийство сожительницы из ревности

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Дагестан"

Суд приговорил жителя Дагестана, который задушил и закопал сожительницу, к 9 годам исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике.

По данным следствия, в прошлом году в Кизлярском районе мужчина в ходе конфликта на почве ревности задушил свою сожительницу. После этого он вывез тело в Тарумовский район и закопал его.

Собранные следственными органами доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее в Тольятти задержали местного жителя, которого обвинили в убийстве женщины. Мужчина пояснил, что в ходе конфликта задушил знакомую женщину, после чего попытался скрыть ее труп. Фигурант поместил некоторые фрагменты тела в полиэтиленовые пакеты и выбросил в водоем.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Суд арестовал обвиняемого.

