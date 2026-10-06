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06 октября, 11:52

Происшествия

Житель Тольятти задержан после обнаружения в его гараже частей женского тела

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Самарской области"

В Тольятти задержан местный житель, которого обвиняют в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейским стало известно о совершении преступления в одном из помещений в гаражно-строительном кооперативе на Комсомольской улице. В процессе осмотра гаража там были обнаружены фрагменты тела человека.

Правоохранители задержали собственника помещения. Им оказался ранее не судимый 54-летний житель Тольятти.

Эксперты установили, что найденные останки принадлежат жительнице Тольятти 1971 года рождения. Задержанный пояснил, что в ходе конфликта задушил знакомую женщину, после чего попытался скрыть ее труп. По данным СУ СК России по региону, фигурант поместил некоторые фрагменты тела убитой женщины в полиэтиленовые пакеты и выбросил в водоем.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Суд арестовал обвиняемого. Правоохранители продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее расчлененные тела женщин нашли в "Газели" в Нижегородской области. Убийство произошло в поселке Неклюдово Борского района. Мужчина, ранее самовольно покинувший воинскую часть и скрывавшийся от полиции, в ходе конфликта ударил монтировкой по голове свою сожительницу. Женщина скончалась на месте.

После этого фигурант приехал в Нижний Новгород к матери и дочери погибшей. Он рассказал им о случившемся, а когда узнал, что женщины намерены обратиться в полицию, нанес каждой удары монтировкой по голове. Обе скончались. Обвиняемый расчленил тела, упаковал фрагменты в пакеты и арендовал грузовик "Газель" для вывоза останков в лес.

Однако тела обнаружили при проверке машины сотрудниками ГИБДД на стационарном посту ДПС "Мещерский" в Нижнем Новгороде. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве, убийстве двух лиц и дезертирстве. Свою вину злоумышленник признал частично.

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