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05 октября, 12:55

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РИА Новости: обвиняемый в двойном убийстве в Москве сначала убил дочь, а затем ее мать

Обвиняемый в двойном убийстве в Москве сначала убил дочь, а затем ее мать – СМИ

Фото: MAX/"Следком"

Дочь предпринимательницы Елены Церетели, расчлененной в Москве, стала первой жертвой двойного убийства. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Осведомленный источник рассказал, что после убийства дочери женщины фигурант расчленил ее тело. Затем он убил саму Церетели и также расчленил ее, пропустив фрагменты тела через мясорубку.

Фрагменты тела Церетели нашли в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве, а ее дочери – в гараже в ТиНАО. Кроме того, в квартире и гараже специалисты обнаружили схроны оружия и боеприпасов.

По данным правоохранителей убитая являлась экс-супругой ресторатора Мамуки Церетели. Они числились учредителями ООО "Даник", которое с 1992 года занимается арендой и управлением недвижимостью.

В свою очередь, предполагаемым убийцей предпринимательницы и ее дочери является 47-летний уроженец Грузии Теймураз Гогиашвили. Правоохранителям удалось его задержать в Воронежской области.

В СК заявили, что злоумышленнику предъявили обвинения по статьям "Убийство двух лиц из корыстных побуждений" и "Незаконный оборот оружия". Он частично признал свою вину, однако мотивы преступления выясняются.

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