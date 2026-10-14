CBS: скелет динозавра по прозвищу Джоди выставят на аукцион в Нью-Йорке

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Скелет нанотираннуса по прозвищу Джоди выставят на международном аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 27 октября. Об этом сообщил телеканал CBS.

Публике скелет показали 14 октября. Возраст находки оценивают примерно в 67 миллионов лет. Ориентировочная стоимость лота – от 6 до 9 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что на торги 12 ноября выставят световой меч Дарта Вейдера, который присутствовал в сцене с отрубанием руки Люка Скайуокера в кинокартине "Звездные войны: Империя наносит ответный удар".

Лот оценивается в миллион долларов. Уточнялось, что меч создавался специально для съемок боевых сцен и использовался в двух частях франшизы.