Итальянские врачи удалили подростку застрявший в спине рычаг от велосипеда

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Врачи детской больницы в Италии провели сложную операцию 13-летнему подростку. Они извлекли из его спины металлический рычаг велосипедного тормоза длиной 5,5 сантиметра, сообщили в педиатрическом госпитале Ватикана Bambino Gesù.

Инородный предмет попал в тело ребенка после падения с велосипеда три года назад. Как рассказал руководитель отделения ортопедии и травматологии больницы Пьер Франческо Костичи, все это время мальчик не испытывал серьезных симптомов и вел обычный образ жизни, несмотря на наличие металлического рычага в чувствительной анатомической области.

Поводом для обращения к врачам стали боли в правой ноге, появившиеся у пациента, а затем неприятные ощущения в обеих нижних конечностях. Рентген позвоночника показал наличие постороннего предмета в поясничной области, а компьютерная томография уточнила его расположение: рычаг проник через левый бок и оказался рядом с нервным корешком в области поясничных позвонков.

За три года вокруг инородного тела сформировалась оболочка из фиброзной ткани. Основную сложность для хирургов представляло то, что рычаг находился в межпозвонковом отверстии. Медикам пришлось постепенно освобождать нерв, чтобы сохранить его функции, после чего предмет удалось извлечь целиком.

Операция длилась около трех часов. Уже на следующее утро подросток смог встать с постели, а через несколько дней его выписали из больницы. При контрольном осмотре осложнений, в том числе неврологических, выявлено не было, восстановление завершилось успешно.

Ранее в Китае врачи провели внутриутробную операцию по уменьшению опухоли легкого у плода. Новообразование полностью занимало правую грудную полость ребенка, сдавливало сердце и легкие и спровоцировало опасное скопление жидкости в брюшной полости.

Под контролем УЗИ специалисты провели тонкую абляционную иглу через живот матери, стенку матки и грудную клетку плода. Воздействием интенсивного тепла через иглу им удалось уменьшить опухоль. Позднее ее объем сократился, а скопление жидкости исчезло.